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ЕСПЧ: Варшава нарушила права родных жертв авиакатастрофы под Смоленском

Политика

Польские власти эксгумировали тела двух мужчин без согласия их жен

ЕСПЧ: Варшава нарушила права родных жертв авиакатастрофы под Смоленском
frankieleon
Каменное сердце

Варшава, 20 сентября 2018, 14:38 — REGNUM  Пойдя на эксгумацию жертв авиакатастрофы под Смоленском, Польша нарушила права двух человек, заявили 20 сентября в Европейском суде по правам человека, сообщает британское агентство Reuters.

В заявлении суда указывается, что польские власти, осуществившие эксгумацию тел двух мужчин без согласия их жен, нарушили «статью 8 Европейской конвенции по правам человека», заключающуюся в соблюдении неприкосновенности частной и семейной жизни.

Напомним, эксгумация тел жертв авиакатастрофы правительственного самолёта Ту-154 под Смоленском, о которой идет речь, проводилась в конце мая нынешнего года. Она стала 83-й по счету.

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Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском
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