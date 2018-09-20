Япония: «Учения в Южно-Китайском море не были направлены против Китая»

Токио, , 17:21 — REGNUM Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что учения японской подводной лодки не были связаны с деятельностью Китая в водах Южно-Китайского моря. Он также отметил, что «учения проводились далеко от островных сооружений Китая и были направлены на совершенствование стратегии и навыков сил самообороны». Суга также добавил, что «министерство обороны не имело в виду какую-то конкретную страну».

До этого премьер-министр Синдзо Абэ подчеркнул, что Япония просто пытается «улучшить мастерство». Как сообщает японское новостное агентство «Киодо Цусин», японская подводная лодка «Кюросио» 13 сентября впервые принимала участие в учениях совместно с вертолётоносцем «Кага». Министерство обороны объявило об этом только после окончания учений. За этим последовала моментальная реакция Пекина, который попросил «не подрывать мир и стабильность в регионе». Китай претендует на все Южно-Китайское море и построил в водах насыпные острова военного назначения.