Четверг, 20 Сентября 2018 года
15:39:05 МСК

Минкомсвязь одобрила позицию Верховного суда по «экстремистским репостам»

Политика

20 сентября Верховный суд России внес поправки в постановление по делам об экстремизме в сети интернет

Минкомсвязь одобрила позицию Верховного суда по «экстремистским репостам»
За компьютером

Москва, 20 сентября 2018, 14:31 — REGNUM  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь РФ) поддерживает позицию Верховного суда по «экстремистским репостам». Об этом сообщил «Интерфаксу» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Это совпадает с нашей позицией», — сказал Волин.

По его словам, преступления без умысла быть не может.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября Верховный суд России внес поправки в постановление по делам об экстремизме в сети интернет. Согласно новым поправкам, репосты экстремистских материалов в социальных сетях можно считать преступлением, если есть доказательства умысла на разжигание ненависти.

Читайте также: Верховный суд РФ разъяснил позицию по «экстремистским репостам»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить