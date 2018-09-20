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Япония отправит персонал Сил самообороны в Миротворческие силы ООН

Политика

Японское правительство рассматривает возможность отправки Сил самообороны в многонациональные Миротворческие силы ООН для контроля за соблюдением Кэмп-Дэвидских соглашений

Токио, 20 сентября 2018, 16:52 — REGNUM  Правительство Японии планирует отправить персонал Сил самообороны в Миротворческие силы ООН, которые следят за соблюдением Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем 1979 года. Это стало возможным благодаря новым законам, которые расширили сферу деятельности Сил самообороны в ООН.

Как сообщает японское новостное агентство «Джиджи», Япония направит контингент в Многонациональные силы после подтверждения безопасности в районе размещения. Многонациональные силы базируются на Синайском полуострове в восточной части Египта и следят за соблюдением перемирия между Египтом и Израилем. Законы позволяют Силам самообороны участвовать в гуманитарной помощи, восстановлении, в наблюдении и обеспечении мира, но не в военных операциях.

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Зарубежная хроника
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