Япония отправит персонал Сил самообороны в Миротворческие силы ООН

Токио, , 16:52 — REGNUM Правительство Японии планирует отправить персонал Сил самообороны в Миротворческие силы ООН, которые следят за соблюдением Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем 1979 года. Это стало возможным благодаря новым законам, которые расширили сферу деятельности Сил самообороны в ООН.

Как сообщает японское новостное агентство «Джиджи», Япония направит контингент в Многонациональные силы после подтверждения безопасности в районе размещения. Многонациональные силы базируются на Синайском полуострове в восточной части Египта и следят за соблюдением перемирия между Египтом и Израилем. Законы позволяют Силам самообороны участвовать в гуманитарной помощи, восстановлении, в наблюдении и обеспечении мира, но не в военных операциях.