Сын Трампа обозвал лжецом уже умершего журналиста

Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Дональд Трамп-младший попытался обвинить CNN в распространении фейковых новостей, использовав снимок покойного сотрудника телеканала Дугласа Томаса. Об этом написала в Twitter вдова Томаса с ником CeeLeeCee.

Сын президента США отметил, что рейтинг телеканала упал на 41% и предложил журналистам «простое решение». Он призвал сотрудников CNN прекратить лгать, чтобы выставить Дональда Трампа «в плохом свете».

Он приложил к своему твиту кадр из репортажа о наводнении, где репортер стоит по пояс в воде, хотя неподалеку уровень воды заметно ниже. Таким образом Трамп-младший критиковал СМИ, обвинившие президента в бездействии во время урагана «Флоренс».

Оказалось, что фотография сделана 10 лет назад после прохождения урагана «Айк». Об этом написала вдова Дугласа Томаса. Женщина добавила, что ее муж отдал работе в CNN 26 лет и умер год назад от рака.

«Эта фотография была сделана в 2008 году, и использовать ее для атаки на CNN неуважительно по отношению ко мне, моему сыну и нашей семье», — написала жена Томаса.

Реакции Трампа-младшего на ее твит не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Флоренс» обрушился на Восточное побережье США 14 сентября. К настоящему моменту известно о 37 погибших. Из них 27 находились в штате Северная Каролина, еще десять человек погибли в Южной Каролине.

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