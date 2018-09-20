Кургану вернули единого мэра

Курган, , 15:00 — REGNUM Инициативу о переходе Кургана к одноглавой системе управления одобрили депутаты Курганской областной думы на заседании 20 сентября. При новом порядке мэр будет возглавлять администрацию города и избираться депутатами городского парламента на конкурсной основе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Изменения в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области» рассмотрели в первом чтении, уточнили в пресс-службе областной думы. Депутаты предложили закрепить положение об избрании главы Кургана представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Это, по мнению народных избранников, поможет оптимизировать деятельность органов местного самоуправления на территории области.

Напомним, что сейчас в Кургане два первых лица: глава города, председатель гордумы Сергей Руденко и руководитель горадминистрации Андрей Потапов. Единоначалие поможет решать текущие вопросы в оперативном порядке и позволит выстроить вертикаль власти «губернатор — мэр», считают в регионе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициатива перехода к новой системе управления областным центром принадлежит губернатору. В виде законопроекта этот вопрос рассматривался зауральским парламентом 12 сентября на заседании комитета по региональной политике и местному самоуправлению

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