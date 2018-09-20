Реконструкция набережной «заражает» и исторический центр: проекты в городах

Тула, , 14:27 — REGNUM Одним из знаковых событий сентября для областного центра Тульской области стало открытие реконструированной набережной. Недаром ее называют самым масштабным проектом по обустройству нового общественного пространства в Туле за десятки лет.

Проект «Тульской набережной» был представлен 26 июля 2017 года в Доме Дворянского собрания. Тогда глава региона Алексей Дюмин объяснил, что первые идеи о проекте были предложены в ходе разработки программы развития области.

«Была создана отдельная группа по благоустройству городских пространств, в которую вошли признанные эксперты и неравнодушные жители нашего города. Одна из проблем, которую они отмечали, заключалась в том, что Тула, красивый город со своей истории, оказался лишён значительной части исторического центра. Пешеходная зона ограничена, исторические улицы не ухожены, а здания, которые являются памятниками архитектуры, находятся в достаточно плачевном состоянии», — объяснил Алексей Дюмин, подчеркнув, что стоит задача «исправить историческую несправедливость и вернуть набережную городу».

Заместитель руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова указывает на то, что Тульская набережная с самого начала позиционировалась не как местечковый, локальный проект, а как идея, о которой узнала вся страна

«Стоит напомнить, что проект был презентован на Днях Тульской области в Совете Федерации, а позднее — премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Уже тогда стало понятно, что для области задается абсолютно другой уровень, другой стандарт, который выбирает для неё новый глава региона».

Напомним, проект включал в себя развитие набережной реки Упы вдоль Тульского кремля и прилегающих к нему улиц. Архитектором проекта стал Олег Шапиро — совладелец столичного архитектурного бюро Wowhaus, спроектировавшего Крымскую набережную и Парк Горького.

«Будут деньги — приходи»

Какие бы уникальные проекты не открывались бы на территории города, жители рано или поздно задаются вопросом о том, на какие деньги он осуществляется. К примеру, не открывается ли новый парк на деньги потенциальной поликлиники или школы. На проблему финансирования обращает внимание политолог, кандидат экономических наук Михаил Белый.

«Реализовать красивый проект, который может стать визитной карточкой региона, мечтает каждый губернатор. Вопрос упирается в финансирование. Кроме того, у каждого источника средств есть свои плюсы и минусы. Получить деньги под проект у федерального центра может быть очень непросто. Например, так случилось во Владимире в 2017 году», — сказал эксперт.

Он напомнил, что тогда была отменена муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владимире». В рамках программы в ближайшие пять лет должны были реконструировать, обследовать и разработать проекты охранных зон целого ряда зданий исторического ядра города, однако денег на это не нашлось. В постановлении об отмене такой важной для Владимира программы так и говорится — «ввиду отсутствия финансирования».

План реконструкции двух домов в историческом центре Владимира был утвержден еще в ноябре 2015 года, на него выделялось 254,5 млн рублей, почти 240 из которых выделил бы городской бюджет. Однако в пресс-службе мэрии города сообщили, что найти четверть миллиарда для муниципалитета с таким бюджетом «нереально». Однако еще в сентябре 2014 года губернатор области Светлана Орлова договорилась с президентом о выделении 8 млрд рублей на реконструкцию исторического центра. Затем на пресс-конференции региональные власти сообщили, что план комплексной реконструкции еще только предстоит разработать. Таким образом, получилось, что «копеечная» программа муниципалитета показалась каплей в море и так и не была профинансирована. Владимир же продолжил ветшать.

Михаил Белый также добавил, что зачастую не достаточно договориться с федеральным центром о выделении средств:

«Нередки случаи, когда обещанные деньги приходиться практически выбивать, и это полностью ложится на плечи главы региона».

Экономический аналитик Артем Ермолаев рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что другим вариантом реализации подобных проектов является концессионная схема. Именно по этому пути пошли в Чувашии.

«В Чебоксарах было решено завершить реконструкцию Московской набережной, которая выполняется поэтапно, в рамках концессионного соглашения. Так, за счет бюджетных средств будет осуществляться реконструкция транспортной инфраструктуры и инженерных сетей, а за счет инвесторов — проектирование и строительство элементов обеспечивающей инфраструктуры», — пояснил аналитик.

Однако при такой схеме зачастую «размывается ответственность», «преобразования осуществляются частями и теряется единая канва», сетует эксперт.

«В тех же Чебоксарах специалисты указывали на настоящий хаос. Реконструированная набережная вместила в себя какое-то отчаянное количество стилей и эпох», — отметил Ермолаев.

Многие скептики считали, что амбициозный проект «Тульской набережной» также останется лишь инициативой и «разобьется» о финансирование. Однако за заявлениями губернатора вскоре последовали и вполне конкретные действия. В частности, началась масштабная работа: Дюмин защитил проект перед президентом РФ и добился финансирования для проектно-изыскательных работ — с этим помогло федеральное правительство, выделив 150 млн рублей. Позднее была найдена и группа инвесторов, готовых профинансировать задумку — этот вопрос удалось решить самому губернатору.

Центр города: сохранить историю, добавить современность

В основе идеи набережной в Туле — создание единого историко-культурного пространства. Глава региона указывал на то, что проект отражает практически все направления региональной программы развития: комфортная среда, инвестиции, экология, спортивная инфраструктура, сохранение культуры, туризм.

«Мы стараемся совместить две идеи — сохранить историческое наследие и сделать центр города современным. Учесть все урбанистические тренды. Благоустроить территорию по самым передовым стандартам», — отмечал губернатор.

Исторический центр Тулы вместе с ансамблем Кремля примыкает к старому руслу реки Упы. На протяжении многих десятилетий это место было известно как Казанская набережная — она получила свое название из-за храма Казанской Божьей Матери. В 1948 и 1956 годах Тулгорисполком принимал решение об устройстве сквера и сада на протяжении Казанской набережной и улиц Металлистов и Советской. Однако воплощены в жизнь они были лишь на участке сквера им. С. И. Мосина. Набережная долгое время, вплоть до 2017 года, оставалась складской территорией оружейного завода. По этой причине более полувека туляки и гости города не имели возможности увидеть северную стену Кремля и набережную реки Упы.

Масштабные работы, которые пережила Тула, действительно впечатляют: были приложены гигантские усилия, чтобы фактически радикально благоустроить центральную часть города. Глава региона регулярно приезжал на «стройку века» — разговаривал с местными жителями, интересовался, каких изменений ждут люди, что хотят увидеть в конечном варианте.

«В конечном итоге инициатор проекта является и главным ответственным лицом за исполнение», — напоминает Михаил Белый.

Идея — хорошо, исполнение — важнее

Михаил Белый напомнил о случаях, когда несмотря на успешное выделение средств и запуск проекта, исполнение задумки осуществлялось с большими недочетами. По его мнению, «такой случай не самого эффективного расходования федеральных средств — Михайловская набережная в Новосибирске».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше половины средств в 2017 году (142,5 млн рублей) были получены из федерального бюджета, однако почти такая же сумма (148,196 млн рублей) потребовалась дополнительно «для завершения первого этапа благоустройства». В середине мая 2018 года представители Общероссийского народного фронта в Новосибирской области, проверив качество выполненных в 2017 году работ на набережной, заявили, что «те средства, которые были потрачены из бюджета на первый этап реконструкции объекта, можно было бы истратить более эффективно». Активисты усмотрели отступления от проекта, среди которых — опасная велодорожка, нарушение принципов безбарьерности среды и доступности для лиц с ограниченными возможностями, а также повреждение плитки и бордюрного камня после зимы. Кроме того, все закупленные в Германии в и высаженные в 2017 году яблони не перезимовали. Таким образом, проект пришлось «доводить до ума», дополнительно затрачивая средства.

«В Нижнем Новгороде ситуация была еще хуже, — сообщает эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Вячеслав Тарасов. — Там отремонтированную к Чемпионату мира по футболу-2018 набережную вообще смыло ливнем».

Около новой дороги произошло размытие склона — песок вымывался из-под верхнего слоя и попадал вместе с водой на дорогу. Кроме того, не выдержала испытание и брусчатка на набережной. Грунт под брусчаткой «поплыл», образовались крупные провалы, в результате чего перила «повисли» в воздухе. Прокуратура Нижнего Новгорода провела проверку, в результате которой пришла к выводу, что размыв грунта произошел из-за скопления дождевых вод вдоль близлежащего жилого комплекса. Мэру города Владимиру Панову было внесено представление.

Вячеслав Тарасов заключает"если мэр города или губернатор действительно радеет за воплощение идеи, необходимо многократно проверять и перепроверять все возможные проблемы, ведь это в том числе вопрос безопасности для всех жителей территории, на которой ведутся работы».

Об этом напоминает и политолог Сергей Журавский:

«Важно, что речь идёт не просто о проекте в красивой обёртке, который будут демонстрировать приезжим. К сожалению, такое сегодня бывает. Можно вспомнить, к примеру, столицу Марий Эл — Йошкар-Олу. Там создали красивейший центр города, очень скромный по площади. Но шагнешь буквально чуть в сторону — натыкаешься на старые дома-развалюхи».

По его словам, реконструкция исторического центра — общее приведение города в порядок, как правило, является «вопросом не одного года»:

«Понятно, что Тульская область не настолько богата, чтобы буквально за год отремонтировать весь город. Но изменения налицо, преобразования действительно становятся заметны, это важно. Для того, чтобы реконструированное пространство не выбивалось из общей картины, по просьбе инициатора строительства Алексея Дюмина в городе переложили тротуары буквально по всему центру, в таком масштабе этого не было еще с первых «груздевских» лет» (Владимир Груздев был губернатором Тульской области с 2011 по 2016 год, прим. REGNUM).

Журавский предположил, что столь мощное внимание региональных властей к проектам, направленным на благоустройство, дает импульс и районным территориям:

«Логика примерно такая: в чистой комнате и сорить не хочется».

Преображение центра — импульс развитию всего региона

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, Тульская набережная — это «не только вопрос красоты и эстетики». Речь идёт о развитии инвестиционного и туристического потенциала, отмечает эксперт. Собственно, именно эту задачу и ставил перед собой глава региона.

«Данный проект — одновременно и результат, и продолжение нашей большой работы по повышению инвестиционного климата региона. Инвесторы видят, что Тула развивается, что здесь есть перспективы, реальные возможности. И это позволяет нам ставить перед собой новые масштабные задачи и приступать к их решению»,— пояснял Алексей Дюмин

По словам Иванова, успешная реализация в короткий срок столь масштабного проекта говорит не только об управленческих способностях Дюмина и его команды:

«Это стало очередным подтверждением того, что Дюмин обладает серьезными лоббистскими возможностями. Он может договариваться и отстаивать интересы региона на федеральном уровне».

Политолог Дмитрий Михайличенко полагает, что путь, по которому идет Тула, в чем-то можно сравнить с дорогой, которую уже проделала Казань:

«Благодаря эффективной градостроительной политике, в столице Татарстана удалось за 20−25 пять лет создать очень привлекательный центр города с множеством исторических объектов. Сейчас многие из этих объектов реставрированы и предстают в виде единого архитектурного ансамбля».

Михайличенко отметил, что набережная в Туле, благоустройство территории вокруг Кремля и другие объекты подчеркнут богатое историческое наследие древнего города и сделают его более привлекательным не только для туристов, но и для комфортного проживания.

Реализация подобных проектов всегда проходит непросто. Очень часто она сопровождается критикой — дескать, зачем тратить на это деньги, красота не требует жертв. Однако в дальнейшем, когда проект заиграет всеми красками, оказывается, что противников у него уже не так и много, либо их нет и вовсе, что это не просто чьи-то амбиции, не просто «визитная карточка», не дешевый провинциальный лоск. За всем этим стоит желание сделать жизнь горожан лучше, дать импульс развитию всего региона и показать себя с лучшей стороны.

Справка ИА REGNUM. Проект реконструкции «Тульской» набережной охватил территорию, расположенную вокруг Тульского кремля, общей площадью 21 гектар. Этот участок почти в три раза больше площади кремлевского музейного комплекса: в него, помимо набережной старого русла Упы, вошли улица Металлистов и её исторический квартал, Крестовоздвиженская площадь, часть улицы Советской, сквер имени Мосина.

Система общественных пространств, соединенных пешеходными дорожками, сделала Тульский кремль, Кремлевский сад, набережную, улицы и площадь единой зоной для отдыха и прогулок.

Перед началом благоустройства были расчищены берега и русло реки, проведены работы по укреплению берегов, реконструкции мостов, заново спланирован рельеф. На всей территории были демонтированы аварийные строения, уничтожена стихийная растительность, заменены инженерные сети. Для безопасности на всей территории благоустройства установлено 385 опор освещения, установлены камеры видеонаблюдения, построено 19 беседок и павильонов. Ярким элементом набережной стали красные мостки общей протяженностью 270 метров. Длинна самой деревянной набережной вдоль воды составила 670 метров.

Для создания ландшафтного парка и общего озеленения была разработана программа посадок: 500 с лишним деревьев, 11 тысяч кустарников, 2170 кв. м цветников из многолетников, луковичных и злаковых. Сейчас перед Кремлем высажен сиреневый сад.