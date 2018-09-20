Население Бангладеш поддержало решение властей об отмене квоты на работу

Дакка, , 17:08 — REGNUM Участники народного движения «Квота» и студенческое крыло Авами лиг — правящей в Бангладеш партии — организовали в г. Дакке (Бангладеш) совместный митинг. Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало», 19 сентября в 11 часов утра на территории кампуса Даккского университета начались два параллельных митинга, вылившиеся в итоге в совместный митинг студенческого крыла Авами лиг и участников движения «Квота». Обе организации вместе приветствовали программу правительственных реформ.

Новая программа включает в себя отмену квотирования рабочих мест на государственной службе для различных социальных групп. В настоящее время 56% мест на государственной службе Бангладеш квотируются: 30% мест зарезервированы для детей и внуков ветеранов освободительной войны 1971 г., 10% — для женщин, еще 10% мест разделены поровну между различными дистриктами, 5% резервируются для этнических меньшинств, а 1% — для лиц с дополнительными потребностями.

В настоящее время правительство планирует провести реформу системы найма на государственную службу, что горячо приветствовали участники митинга.