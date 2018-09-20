МИД Германии: «Для вступления в ЕС Албания должна успешно провести реформы»

Тирана, , 16:09 — REGNUM 19 сентября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой заявил, что внутри Евросоюза присутствует сопротивление вступлению этой страны, для преодоления которого необходимы реформы:

«Реформы должны продолжаться. Конечно, существует противодействие, которое необходимо преодолеть, чтобы обеспечить европейскую перспективу. Германия поддерживает Албанию. Однако европейская перспектива не открывается только словом с нашей стороны, необходимо продолжать реформы далее».

По сообщению албанского новостного агентства «АБС ньюс», в ответ Эди Рама заявил следующее:

«Мы выражаем большую признательность правительству Германии и канцлеру Меркель за поддержку, которая играет большую роль при проведении одной из наиболее важных реформ для создания будущей европейской Албании — реформы правосудия и всех остальных реформ, проведение которых тесно связано с будущей интеграцией страны в ЕС».