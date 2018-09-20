Грибаускайте политизировала визит папы римского в Литву

Вильнюс, , 14:17 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что визит папы римского Франциска в Литву — это некая «весть» миру, напоминающая «об оккупации» Прибалтики СССР. Комментарий главы Литвы сегодня, 20 сентября, опубликовало литовское новостное агентство BNS.

«Папа направит миру весть о том, что сложная история не забыта и не может повториться», — заявила Грибаускайте.

«Понтифик выражает солидарность с нашим регионом, с народами, судьбы которых очень сложны, кровавы, мы пережили тяжелые оккупационные времена и войны. Ватикан и папа об этом помнят и вместе с нами пытаются закрепить наши достижения, надежды наших народов», — добавила она.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, папа римский Франциск 22 сентября будет пребывать в Вильнюсе, 23 сентября — в Каунасе, а 24−25 сентября посетит Латвию и Эстонию.

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