Рада может разместить войска НАТО на Украине без военных баз — политик

Киев, , 14:08 — REGNUM Сегодня, 20 сентября, Верховная Рада Украины внесла в повестку дня сессии и направила на рассмотрение в конституционный суд президентский законопроект № 9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

Соответствующее решение поддержал 321 депутат. «За» проголосовали все фракции и депутатские группы парламента, за исключением фракции «Оппозиционный блок».

По словам представителя президента Украины в Раде Ирины Луценко, до конца года Конституционный Суд рассмотрит законопроект на предмет его конституционности. В случае положительного решения КС, уже в новом году Рада сможет внести поправки в Конституцию.

«Если этот законопроект отвечает 157 и 158 статьям Конституции, т. е. не нарушает права граждан, не меняет политический порядок… В январе парламент ознакомится с выводами Конституционного Суда и приступит к голосованию во втором чтении», — прогнозирует Луценко.

По её словам, Конституция запрещает размещать на территории страны иностранные военные базы. В то же время основной закон разрешает Верховной Раде предоставлять украинскую военную инфраструктуру для нужд иностранных военных контингентов.

«Пункт 7 ст. 17 Конституции запрещает расположение военных баз на территории Украины. Вместе с тем, ст.80 Конституции вместе со ст. 92 обязывают Верховную Раду Украины предоставлять разрешение на ввод войск иностранных контингентов на территорию Украины. В соответствии к новому закону «О национальной безопасности» нами проводится стандартизация наших военных инфраструктурных объектов. Ни один закон Украине не запрещает предоставлять наши инфраструктурные военные объекты с разрешения ВРУ. Это предусмотрено ст.85 и ст.92 Конституции. Рада предоставит разрешение, а Украина может предоставить военные инфраструктурные объекты Украины военному контингенту без внесения соответствующих изменений в Конституцию», — сказала Луценко.

Она считает, что Украине не нужен референдум о членстве в НАТО и ЕС, поскольку большинство населения страны якобы поддерживает курс Порошенко.

«Будапештский меморандум привел к войне в Украине. Хватит меморандумов, хватит референдумов, закрепляем свою европейскую идентичность, курс на ЕС и НАТО. Это поддержали народные депутаты, что значит беспрецедентную поддержку украинским народом предложенного президентом Порошенко курса Украины в будущее… Это значит, что желание «пятой колонны» Кремля, её отдельных политиков, которые призывают к проведению референдумов, не имеет никакого значения. Нашим основным референдумом о закреплении этого курса были смерти на майдане, когда украинцы встали за то, чтобы Украина закрепила курс на Евросоюз. Нашим референдумом являются 12 тыс смертей на востоке Украины, где украинцы своей жизнью показывают, где основной выбор Украины», — добавила Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко обещал, что в скором будущем в стране пройдут референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

Напомним, согласно данным опроса Cоциологической группы «Рейтинг», опубликованным 26 июня, присоединение Украины к ЕС поддерживает 51% украинцев, против — 29%. 44% граждан страны — за вступление в НАТО, 36% — против. Исследование проводилось с 14-го по 22 июня, методом формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность — не более 2%.