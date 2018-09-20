Леонид Кравчук: Конституционная комиссия на Украине – фейк

Киев, , 14:01 — REGNUM Из Конституционной комиссии Украины вышел первый президент страны Леонид Кравчук. Об этом он заявил сам, сообщает 20 сентября УНИАН.

По его словам, он вышел из комиссии, так как она «фактически не работает» и является формальностью. Так, изменения в Конституцию о закреплении курса на вступление в НАТО и ЕС, предложенные президентом Украины Петром Порошенко, на рассмотрение комиссии не выносились. И хотя Порошенко сам инициировал создание Конституционной комиссии, реально к ней никто не обращается.

«Поэтому я подумал и решил, что такое избирательное отношение к Конституционной комиссии недопустимо», — отметил Кравчук.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон, изменяющий Конституцию Украины.