Порошенко анонсировал перевооружение ВСУ

Киев, , 13:58 — REGNUM «Намерения России захватить всю территорию Украины захлебнулись в считанные месяцы 2014 года». Об этом 20 сентября заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Мы с вами создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, которые были оккупированы весной 2014 года. Армию, которая локализовала конфликт и крепко держит оборону на линии фронта. Она защищает страну по всему периметру украинско-российской границы», — заверил Порошенко.

Он признал, что «оборонные потребности Украины превышают ее возможности». При этом Порошенко анонсировал перевооружение Вооруженных сил Украины в пользу современных высокоточных средств поражения.

«Мы должны взять планку новой высоты — новые технологии, модернизация, довооружение, перевооружение, точно переход на стандарты НАТО с учетом нашего уникального опыта в борьбе с российской агрессией… Мы уже в этом году планируем активную разработку и подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, высокоточных боеприпасов для новейших систем артиллерии, бронетанковой техники, других высокоточных средств поражения», — добавил Порошенко.

Он призвал нарастить оборону украинской части акватории и побережья Азовского моря.

«На повестку дня в ближайшее время выходит наращивания обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря», — рассказал Порошенко.

Он также сообщил, что сегодня ситуация на Украине и вокруг неё не такая «драматическая», как в 2014—2015 годах.

«Ситуация внутри страны и вокруг нас точно не такая драматическая, как в 2014—2015 годах. Мы стали более стойкими и более сильными. Но хотелось бы подчеркнуть то, чем большая часть общества объективно недовольна. Не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность Украины. В результате агрессии потеряно 20% промышленного потенциала Украины. Это спровоцировало «эффект домино» для всей украинской экономики… Мы выстояли и восстановили рост», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа на военном параде в Киеве были продемонстрированы американские противотанковые ракеты Javelin. Кроме того, возрождение производства украинского ракетного вооружения продемонстрировали на примере ОТКР «Гром-2», который разработан на КБ «Южное». «Гром-2» имеет дальность поражения до 300 км. Еще одна новинка украинского ВПК — 155-мм САУ «Богдана». Это первая на Украине самоходная артиллерийская установка на колесном шасси КрАЗ-63 221 с двухрядной бронированной кабиной. САУ укомплектована современной системой наведения и может вести огонь на дистанции до 60 км.

Напомним, 14 сентября правительство Украины приняло проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение парламента. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, общий бюджет на безопасность и оборону страны составит 209,5 млрд грн (7,442 млрд долл). 17 сентября правительство Украины заявило о планах построить военно-морскую базу в Азовском море. Отмечается, что база — «необходимое условие для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе».