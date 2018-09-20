Песков рассказал о подготовке к четырёхстороннему саммиту по Сирии

Москва, , 13:54 — REGNUM Дата международного саммита по Сирии с участием России, Франции, ФРГ и Турции пока не определена, работа по подготовке продолжается. Об этом сообщил 20 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока не идет речи об этом саммите, отметил он. Работа по подготовке встречи продолжается, но никаких наметок пока нет.

Ранее в Стамбуле состоялась встреча помощников глав государств России, Германии, Турции и Франции. Участники обсудили повестку саммита по сирийскому урегулированию, который может пройти в это турецком городе. Россию на переговорах представлял помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, трехсторонний саммит по мирному урегулированию в Сирии состоялся 7 сентября в Тегеране. В нем участвовали президенты России, Турции и Ирана. Перед началом саммита Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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