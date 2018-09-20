Близится энергетический разрыв Прибалтики и России: Радио REGNUM

Москва, , 14:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/661.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто лучше всех борется с РФ в ЕС, и где в РФ – с населением: Радио REGNUM