Базы РФ в Сирии получат автоматизированные охранные системы

Хмеймим, Сирия, , 13:50 — REGNUM По поручению президента России Владимира Путина министерство обороны РФ проведет мероприятия, направленные на усиление безопасности российских военных баз в Сирии. Речь идет о морской базе Тартус и авиационной базе Хмеймим.

Кроме вопросов, связанных с противовоздушной обороной, а это ключевой момент в настоящее время, будут использованы технические решения по автоматизации средств контроля для осуществления охранных мероприятий.

Концерн «Калашников» уже предложил военным автоматизированные системы охраны собственной разработки для баз в Сирии. Однако пока не сообщается, о какой конкретно системе идет речь.

Ранее концерн показывал свои наработки в этой сфере. Внимания заслуживает перспективный автоматизированный комплекс ППДУ, который создан на базе дистанционно управляемого боевого модуля. ППДУ — это переносная (оружейная) платформа с дистанционным управлением, компактный боевой модуль с пулеметным или иным вооружением, который сопряжен с аппаратурой управления.

Основным элементом комплекса является сам платформа. «Калашников» демонстрировал два типа: облегченную версию с пулеметом калибра 7,62-мм и тяжелую версию для крупнокалиберного пулемета или автоматического гранатомета.

Платформа, кроме оружия, оснащается средствами обнаружения целей: обязательно видеокамера, а тепловизор и лазерный дальномер в зависимости от состава комплекта.

У оператора комплекса ППДУ есть пульт управления в виде чемодана. Электронная начинка включает компьютер на принципах искусственной нейронной сети, что позволяет максимально автоматизировать работу по наблюдению, поиску и частичному опознаванию целей. Команда на открытие огня пока остается за человеком.

.