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Назарбаев выразил соболезнования по факту катастрофы Ил-20 в Сирии

Политика

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня

Назарбаев выразил соболезнования по факту катастрофы Ил-20 в Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Москва, 20 сентября 2018, 13:50 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил свои соболезнования в связи с гибелью военнослужащих РФ при катастрофе в Сирии самолета Ил-20. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба Кремля.

«Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских военнослужащих, находившихся на борту сбитого в Сирии самолёта Ил-20», — сообщили в пресс-службе.

Также в ходе разговора лидеры двух стран обсудили «ключевые вопросы двусторонней повестки дня, перспективы совместной работы в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальные международные проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уведомил, что Владимир Путин получил от сирийского лидера Башара Асада телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью самолета Ил-20.

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