Еревану не удалось организовать встречу Пашиняна с Трампом

Ереван, , 13:50 — REGNUM Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в конце сентября в Нью-Йорке не запланирована. Об этом сегодня, 20 сентября, в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Этот процесс требует времени, мы работаем с Соединенными Штатами, у нас есть разные площадки для совместной работы, и этот вопрос дойдет до своего разрешения. В ближайшее время вы также услышите о встречах на разных уровнях, которые приведут к встрече на более высоком уровне. В настоящее время мы не можем планировать, что встреча состоится так поспешно», — сказал Мнацаканян.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что в Нью-Йорке на этот раз лидеры США и Армении не встретятся, глава МИД Армении ответил: «Мы сейчас встречи не ожидаем».

В конце сентября в Нью-Йорке пройдет 73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Для участия в сессии в Нью-Йорк отправятся премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

31 июля пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что есть намерение организовать встречу Дональда Трампа и Никола Пашиняна.

«Сейчас ведутся обсуждения по этому вопросу. Уже сейчас мы можем подтвердить, что Пашинян примет участие в недели открытия Генассамблеи ООН, у него будет ряд двухсторонних встреч, в числе которых может быть также встреча с президентом США Дональдом Трампом», — пояснил тогда Балаян.

В августе 48 конгрессменов США подписали письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу, в котором призывают его встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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