Собянин рассказал о росте налоговых поступлений в систему Москвы

Москва, , 13:48 — REGNUM Почти на 10% выросли налоговые поступления в систему Москвы с начала текущего года. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совместного заседания коллегий Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ и Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

«Налоги в систему Москвы в этом году растут в динамике около 10%», — сказал градоначальник, сославшись на последние данные налоговой службы.

Собянин добавил, что в промышленной сфере столицы, которая за семь месяцев 2018 г. выросла на 15%, также наблюдается позитивная динамика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин был переизбран на должность мэра Москвы 9 сентября. За кандидатуру действующего градоначальника проголосовали более 70% избирателей.

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