Порошенко: получение Украиной томоса будет означать «падение Третьего Рима»

Киев, , 13:44 — REGNUM Предоставление Украине автокефалии будет означать «падение Третьего Рима», заявил 20 сентября президент Украины Петр Порошенко во время своего ежегодного послания в Верховной раде.

По его словам, Украина не должна поклоняться «чужим богам», а предоставление стране автокефалии Порошенко назвал «падением Третьего Рима». Также украинский президент уверен, что на Украине «решается будущее мирового православия».

Напомним, ранее специальный представитель США по делам религии Сэмюэль Браунбэк во время встречи с Порошенко заявил, что Соединенные Штаты поддерживают легализацию раскольников на Украине. Об этом же заявил и бывший вице-президент США Джозеф Байден.