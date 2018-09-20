Канцлер Австрии: Египет может помочь ЕС остановить миграционный поток

Зальцбург, Австрия, , 13:59 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал страны Евросоюза (ЕС) воспользоваться возможностью сотрудничества с Египтом для борьбы с неконтролируемой миграцией, пишет газета Zeit-Online.

Утром 20 сентября, на второй день неформального саммита глав государств и правительств ЕС Курц сообщил коллегам о возможности более глубокого сотрудничества с Египтом, который предотвратил незаконную эмиграцию со своей территории. В минувшие выходные Себастьян Курц посетил Каир, где провел успешные переговоры с президентом Абделем Фаттахом аль-Сиси.

По предложению председателя Европейского Совета Дональда Туска в феврале 2019 года состоится саммит ЕС со странами Лиги Арабских государств.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил прессе, что в первый день саммита обсуждался вопрос, должны ли не желающие принимать мигрантов государства делать финансовые взносы вместо выполнения обязательств по распределению беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС с конца июня пытается добиться согласия от африканских стран для создания на их территории центров для мигрантов, куда будут доставляться спасенные в Средиземном море нелегалы.

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