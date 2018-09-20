Четверг, 20 Сентября 2018 года
14:09:25 МСК

Захарова рассказала о проработке встречи Лаврова с главой МИД Японии

Политика

На полях Генассамблеи ООН

Москва, 20 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возможно, встретится с главой МИД Японии Таро Кано на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщила 20 сентября журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Да, прорабатывается большое количество встреч, включая и встречу с японскими коллегами», — заявила Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция и Иран).

Читайте также: Главы МИД стран — участниц ядерной сделки с Ираном встретятся в Нью-Йорке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить