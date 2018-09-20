Захарова рассказала о проработке встречи Лаврова с главой МИД Японии

Москва, , 13:39 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возможно, встретится с главой МИД Японии Таро Кано на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщила 20 сентября журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Да, прорабатывается большое количество встреч, включая и встречу с японскими коллегами», — заявила Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция и Иран).

Читайте также: Главы МИД стран — участниц ядерной сделки с Ираном встретятся в Нью-Йорке