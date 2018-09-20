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Военнослужащие РФ в Сирии провели патрулирование у Голанских высот

Политика

Российские военные в ходе патрулирования посетили школы, медучреждения, посты военной полиции РФ и центр по амнистированию боевиков

Москва, 20 сентября 2018, 13:38 — REGNUM  В сирийской провинции Эль-Кунейтра прошло патрулирование освобожденных населенных пунктов силами российской военной полиции и представителей Центра по примирению враждующих сторон провели, передает 20 сентября телеканал «Звезда».

Отмечается, что российские военные в ходе патрулирования посетили школы, медучреждения, посты военной полиции РФ, центр по амнистированию боевиков, а также пообщались местным населением. Сообщается, что конечной точкой маршрута стал город Эр-Рафид на границе на границе со спорной территорией — Голанскими высотами.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко заявил, что демилитаризованная зона у Голанских высот, разделяющая территории Сирии и Израиля, полностью очищена от тяжелого вооружения.

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Война в Сирии
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