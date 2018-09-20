В Прикамье предпенсионерам сохранили льготы по старости

Пермь, , 13:54 — REGNUM В Перми сегодня, 20 сентября, заксобрание Пермского края сразу в двух чтениях приняло документ, которой касается сохранения мер социальной поддержки граждан предпенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Поправки внесены в девять краевых законов. Льготы сохранили для женщин, достигших 55 лет, и для мужчин, достигших 60 лет.

Для этих категорий граждан продолжится действие, например, таких мер, как ежегодные выплаты на оздоровление для ветеранов труда; компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение проездного билета, пониженная ставка транспортного налога, ежемесячная выплата докторам наук. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, оставить в регионах льготы пожилым людям поручил президент России Владимир Путин. Он выступил с обращением к гражданам России 29 августа.