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Глава Южной Кореи: Ким Чен Ын хочет встречи с Трампом

Политика

Он также выразил желание скорейшим образом осуществить ядерное разоружение КНДР

Глава Южной Кореи: Ким Чен Ын хочет встречи с Трампом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Сеул, 20 сентября 2018, 13:32 — REGNUM  Северокорейский лидер Ким Чен Ын стремится к быстрому ядерному разоружению Корейского полуострова, а также провести вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил 20 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением южнокорейский лидер выступил по итогам второго саммита с главой КНДР.

«Ким Чен Ын выразил желание закончить ядерное разоружение оперативным образом и сфокусироваться на экономическом развитии», — отметил Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в Сеуле.

«Он отметил, что надеется, что [государственный секретарь США] Майкл Помпео посетит Северную Корею в скором времени, а также что в обозримом будущем состоится второй саммит с Трампом с тем, чтобы ускорить процесс ядерного разоружения», — добавил он южнокорейский президент.

Напомним, саммит лидеров Южной Кореи и КНДР состоялся в Пхеньяне, где они приняли совместное заявление по денуклеаризации, демилитаризации пограничной зоны и установлению доверия.

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Конфликт между Северной и Южной Кореей
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