Четверг, 20 Сентября 2018 года
14:07:12 МСК

«Единая Россия» заняла президиум Архангельского облсобрания

Политика

Спикером избрали бывшего вице-губернатора Екатерину Прокопьеву

«Единая Россия» заняла президиум Архангельского облсобрания
Иллюстрация: Aosd.ru
Заседание Архангельского областного Собрания депутатов

Архангельск, 20 сентября 2018, 13:35 — REGNUM  Обновлённый состав Архангельского областного собрания депутатов в четверг, 20 сентября, определился со спикером. Как передает корреспондент ИА REGNUM, тайным голосованием на этот пост избрали бывшего вице-губернатора Екатерину Прокопьеву.

За Прокопьеву проголосовали 44 депутата.

На пост председателя был также выдвинут единоросс Сергей Красильников, но борьбы голосов не получилось.

Вице-спикерами избрали также представителей «Единой России» и старожилов парламента — Игоря Чеснокова и Александра Дятлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельское областное Собрание на выборах 9 сентября прошли представители четырех партий. «Единая Россия» получила 25 мандатов, ЛДПР — 9, КПРФ — 7, «Справедливая Россия» — 5. Одно кресло в парламенте получил самовыдвиженец. «Коммунисты России» и «Родина» не смогли преодолеть 5%-й барьер для получения мандатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в парламент Архангельской области: ЕР понесла потери

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменения в структурах власти субъектов РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить