«Единая Россия» заняла президиум Архангельского облсобрания

Архангельск, , 13:35 — REGNUM Обновлённый состав Архангельского областного собрания депутатов в четверг, 20 сентября, определился со спикером. Как передает корреспондент ИА REGNUM, тайным голосованием на этот пост избрали бывшего вице-губернатора Екатерину Прокопьеву.

За Прокопьеву проголосовали 44 депутата.

На пост председателя был также выдвинут единоросс Сергей Красильников, но борьбы голосов не получилось.

Вице-спикерами избрали также представителей «Единой России» и старожилов парламента — Игоря Чеснокова и Александра Дятлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельское областное Собрание на выборах 9 сентября прошли представители четырех партий. «Единая Россия» получила 25 мандатов, ЛДПР — 9, КПРФ — 7, «Справедливая Россия» — 5. Одно кресло в парламенте получил самовыдвиженец. «Коммунисты России» и «Родина» не смогли преодолеть 5%-й барьер для получения мандатов.

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