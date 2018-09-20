ЕСПЧ вынес первый приговор по событиям 1 марта 2008 года в Ереване

Ереван, , 13:30 — REGNUM Европейский суд по правам человека сегодня, 20 сентября, опубликовал приговор по делу «Сагателян против Армении». Об этом на своей странице в Facebook проинформировал известный армянский адвокат Ваге Григорян, который представлял дело в ЕСПЧ.

«Констатируем, что ЕСПЧ этим приговором просто уничтожил версию о событиях 1 марта 2008 года, преподносимую до сих пор армянской и международной общественности исполнительной, законодательной и судебной властями Армении.

Суд признал нарушение всех прав заявителя, которые были представлены. Все аргументы правительства отклонены.

Этим приговором также развеяна иллюзия существования в Армении системы правосудия по делам политической чувствительности и важности. Очевидно, что инициация процесса переходного правосудия — директива не только внутреннего требования, но и международного права для Армении. С вынесенного сегодня приговора он [процесс переходного правосудия] фактически начинается. Поздравляю всех нас с этим приговором. Это будет первых шаг лечения раковой опухоли системы правосудия Армении», — написал Григорян.

Дело «Сагателян против Армении» относится к событиям раннего утра 1 марта 2008 года на площади Свободы в Ереване, когда, по словам Григорянам, с применением силы и с множественными нарушениями Конституции был разогнан мирный митинг.

«Тогда Мушег Сагателян получил тяжелые повреждения со стороны полицейских. Этим утром повреждения получили также множество других демонстрантов. Однако по всем этим фактам ни один полицейский не был привлечен к ответственности. Более того, участников митинга сразу задерживали, потом арестовывали и приговаривали к длительным срокам тюремного заключения, особенно тех, которые получили телесные повреждения со стороны полицейских. Это была организованная позиция, цель которой заставить замолчать, представить как преступных лиц тех людей, которые требовали уголовного преследования для полицейских», — пояснил Ваге Григорян.