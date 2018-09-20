Четверг, 20 Сентября 2018 года
14:08:05 МСК

Верховная рада приняла поправки к Конституции о движении в НАТО и ЕС

Политика

Пока что «евроинтеграция» никак не улучшила жизнь украинских граждан

Киев, 20 сентября 2018, 13:28 — REGNUM  Верховная рада приняла закон, который изменяет Конституцию Украины, закрепляя в ней движение страны в НАТО и ЕС, сообщает 20 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, за закон проголосовали 321 депутат при необходимых 300 голосах. По новому закону в Конституции Украины закрепляется, что Верховная рада, президент и правительство обеспечивают реализацию стратегического курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Одновременно с этим из Конституции будет убран пункт 14 раздела XV «Переходные положения» по которому иностранные базы на территории Украины формируются на условиях аренды с соблюдением международных договоров, ратифицированных Радой.

Закон об изменениях в Конституцию был передан в Верховный суд Украины.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что изменение Конституции Украины — это внутреннее дело страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Украины и Грузии в НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить