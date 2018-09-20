В партии Порошенко предложили львовским депутатам запретить ветер с востока

Киев, , 13:27 — REGNUM На Украине депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (фракция «Блок Петра Порошенко») предложил Львовскому областному совету запретить «ветер с востока», об этом он написал на своей странице в Facebook.

Таким образом Гончаренко прокомментировал запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области.

«Ну что ж, господа депутаты Львовского облсовета, дарю бесплатно еще одно «удачное» медийное решение — запретить ветер с востока!» — иронизирует депутат.

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По его словам, ветер «приносит воздух из страны-агрессора», а этого «нельзя терпеть».

Напомним, ранее Львовский областной совет установил мораторий на любое публичное использование любого «русскоязычного культурного продукта». «За» проголосовали 53 депутата, 47 «против». Теперь львовские депутаты будут готовить обращение к Верховной раде, чтобы распространить новеллу на всю Украину.

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