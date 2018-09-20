В Оренбуржье для сохранения пенсионных льгот изменили пять законов

Оренбург, , 13:19 — REGNUM В Оренбургской области заксобрание внесла поправки в пять региональных законов, чтобы сохранить меры соцподдержки пожилым людям независимо от их выхода на пенсию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном парламенте.

Согласно изменениям, ветераны труда и приравненные к ним граждане (мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет), по-прежнему будут иметь право на региональные льготы. Речь идет о ежемесячной денежной выплате в размере 300 рублей; компенсации части оплаты жилья и коммунальных услуг, услуг связи; бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов. Сохранятся льготы на проезд в электричке, при уплате транспортного налога, взносов на капремонт.

Право на досрочное назначение пенсии по старости иммет 21 категория граждан.

Закон принят большинством депутатов сразу в двух чтениях, он вступит в силу с 1 января 2019 года.

Стоит отметить, что во время обсуждения изменений в пенсионной системе в рабочую группу поступило 20 поправок, но только 13 были рекомендованы на рассмотрение заксобранию.

В комитет по социальной и демографической политике поступило около 30 предложений и рекомендаций по повышению уровня социальной защищенности пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. По словам председателя профильного комитета, многие рекомендации оказались созвучными тем, что уже внесены в рабочую группу, созданную в Государственной думе.

На внеочередном собрании депутаты Оренбургской области утвердили поправки в проект федерального закона, касающийся назначения и выплаты пенсий. Среди предложений — снижение на три года страхового стажа для выхода на досрочную пенсию до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин; досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, например, для родившей пятерых детей женщине дать право выхода на пенсию в 50 лет.

Напомним, что правительство РФ инициировало увеличение пенсионного возраста, объясняя свое предложение давно назревшей необходимостью. Первоначально предлагалось увеличить возраст для мужчин до 65 лет и женщин — до 63 лет. Впоследствии возрастной ценз для женского населения пересмотрели — до 60 лет.