Порошенко о вооружении ВСУ: Украина избавилась от «российской зависимости»

Киев, , 13:11 — REGNUM В вопросе обновления вооружения Украина избавилась от тотальной зависимости от поставок из Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления с ежегодным посланием в Верховной раде.

По его словам, обновление вооружений в вооруженных силах Украины (ВСУ) «происходит на основе стратегии импортозамещения».

Ранее глава Украины Порошенко сообщал, что официальный Киев намерен активно приступить к разработке и закупке нового высокоточного ракетного вооружения уже с 2018 года.

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