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Президент Индонезии: Аграрная реформа будет завершена в ближайшее время

Политика

Президент отметил, что Индонезия была награждена огромной территорией, 17 тысяч островов, но, к сожалению, развиваются они неравномерно

Джакарта, 20 сентября 2018, 13:12 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что указ по аграрной реформе будет завершен на следующей неделе, сообщает Antaranews.

«Что касается аграрной реформы, то документ пока до меня не дошел. Я даю вам еще неделю», — заявил президент, обращаясь к соответствующим органам на открытии национальной конференции, посвященной реализации аграрной реформы и лесного хозяйства в президентском дворце в Джакарте.

В своей речи президент отметил, что Индонезия была награждена огромной территорией, 17 тысяч островов, но, к сожалению, развиваются они неравномерно. «Необходимо это исправить. Аграрная реформа должна лучше функционировать», — добавил Джоко Видодо.

Президент также выразил надежду на то, что эта национальная консультация будет направлена на разъяснение будущих правил и политики в области аграрной реформы и лесного хозяйства.

Напомним, аграрная реформа будет охватывать технический регламент, а также способствовать урегулированию земельных споров.

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Внутренняя политика Индонезии
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