Ким Чен Ын передал в дар семьям Южной Кореи две тонны ценных грибов

Сеул, , 13:09 — REGNUM На память о встрече в Пхеньяне глава Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны деликатесных грибов для членов разделенных Корейской войной семей. Об этом сообщает 20 сентября южнокорейское агентство Yonhap.

Представитель президентской администрации Южной Кореи подчеркнул, что ценный подарок, прилетевший в Сеул утром 20 сентября, будет разделен между семьями, никогда не встречавшимися со своими родственниками в Северной Корее. Церемония передачи подарка состоится на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Корее завершились переговоры между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Лидеры двух стран приняли совместное заявление по денуклеаризации, демилитаризации пограничной зоны и установлению доверия. Министры обороны двух стран заключили «всеобъемлющее» соглашение в военной сфере.

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