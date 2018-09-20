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Председателем совета Рыбинска стал Константин Долгов

Политика

Он сохранил свой пост

Председателем совета Рыбинска стал Константин Долгов
Константин Долгов

Рыбинск, Ярославская область, 20 сентября 2018, 13:07 — REGNUM  В Ярославской области избрали руководство совета депутатов города Рыбинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь совета Елена Трусова.

В ходе тайного голосования девятнадцатью голосами должность председателя совета четвертого созыва занял Константин Долгов. Выбраны два из трех заместителей председателя совета. 18 голосами замом по ЖКХ и городскому хозяйству избран Михаил Цветков, а 17 голосами заместителем по социальной политике Михаил Михеев.

К выбору третьего зама депутаты планируют вернуться на следующем заседании, поскольку депутатские голоса разделились между двумя кандидатами. Кроме этого, выбрали председателей постоянных комиссий.

В составе четвертого созыва получили мандаты 24 депутата из 25 избранных. Шакир Абдуллаев ушел в областную думу. Интересно, что первое же заседание пропустили 2 депутата — на заседании присутствовали 22 человека.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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