Председателем совета Рыбинска стал Константин Долгов

Рыбинск, Ярославская область, , 13:07 — REGNUM В Ярославской области избрали руководство совета депутатов города Рыбинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь совета Елена Трусова.

В ходе тайного голосования девятнадцатью голосами должность председателя совета четвертого созыва занял Константин Долгов. Выбраны два из трех заместителей председателя совета. 18 голосами замом по ЖКХ и городскому хозяйству избран Михаил Цветков, а 17 голосами заместителем по социальной политике Михаил Михеев.

К выбору третьего зама депутаты планируют вернуться на следующем заседании, поскольку депутатские голоса разделились между двумя кандидатами. Кроме этого, выбрали председателей постоянных комиссий.

В составе четвертого созыва получили мандаты 24 депутата из 25 избранных. Шакир Абдуллаев ушел в областную думу. Интересно, что первое же заседание пропустили 2 депутата — на заседании присутствовали 22 человека.