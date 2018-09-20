Владимирская администрация опровергла переговоры с кандидатом от ЛДПР

Владимир, , 13:05 — REGNUM Администрация Владимирской области не ведет переговоров с кандидатом в губернаторы от ЛДПР Владимиром Сипягиным. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба администрации, комментируя информацию о том, что либерал-демократ может стать вице-спикером заксобрания.

«Никаких переговоров с кандидатом на пост губернатора Владимирской области Владимиром Сипягиным должностные лица администрации Владимирской области не проводили, не проводят и не планируют», — говорится в сообщении, поступившем в ИА REGNUM.

В администрации уточнили, что Владимир Сипягин не получал никаких предложений о назначении в администрацию региона.

ИА REGNUM напоминает, ранее СМИ сообщили, что Владимир Сипягин, который поборется с губернатором Светланой Орловой («Единая Россия») во втором туре выборов главы области, может стать заместителем председателя заксобрания региона. Эту информацию также опровергли в ЛДПР и «Единой России».

Второй тур выборов губернатора пройдет 23 сентября. В первом туре, который состоялся 9 сентября, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов.

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