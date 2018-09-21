Куда ни кинь, всюду клин: действительно ли в России не может стать лучше?

Москва, , 04:15 — REGNUM Ближайшие годы станут для России тропой нелегкого выбора, и пройти ее лучше так, чтобы оставить следующим поколениям могучую и целеустремленную державу. О том, как пройти между Сциллой экономической стагнации и Харибдой гражданских потрясений, пишет обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Заявленные экономическим блоком правительства РФ темпы развития российской экономики 1−1,5% в год аж до 2035 года для России в условиях противостояния с Западом являются всего лишь прогнозом отсроченной гибели. Но смена существующей модели, построенной на либерально-экономической концепции, может быть сопряжена с гражданской войной, а это уже гибель быстрая. Это противоречие — чего ни делай, все равно погибнешь, — ложно и есть другой выход, как и во многих ситуациях, на первых взгляд кажущихся безвыходными. Какой?

Выход из безвыходной ситуации, как известно, зачастую находится там, где был вход. Если для укрепления страны и сохранения управляемости требуется вернуться к многим чертам советской модели, то сделать это не только можно, но и необходимо. Иначе говоря, требуется пройти опыт перестройки в обратном порядке. Риск ситуации в том, что время, отпущенное на ее изменение, сокращается, и попытки нынешней власти «дождаться» лучших времен, возвращения прекрасных «нулевых», лишь усугубляют опасность.

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