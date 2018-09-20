Порошенко планирует поднять на Генассамблее ООН вопрос миссии в Донбассе

Киев, , 12:54 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко планирует поднять вопрос развертывания миротворческой миссии в Донбассе в ходе выступления на Генассамблее ООН. Об этом украинский лидер заявил сегодня, 20 сентября, в ходе выступления с ежегодным посланием в Верховной раде.

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Напомним, ранее о планах украинского лидера затронуть тему миротворцев на Юго-Востоке Украины сообщал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Прежде всего, я думаю, что будет указано, что президент постоянно подчёркивал: мы будем продолжать упорно бороться за принятие решения по развертыванию на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН», — уточнил Ельченко.

Сам Пётр Порошенко сегодня заявил, что «должен быть продемонстрирован реальный прогресс, в том числе согласование параметров развертывания в Донбассе миротворческой миссии».

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«Обязательно на всей территории оккупированных районов, обязательно с её (миссии — прим. ИА REGNUM ) выходом на российско-украинскую границу, — добавил глава государства. — Если этого не будет, закон об особенном статусе (в Донбассе — прим. ИА REGNUM ) не заработает».

Напомним, выступление на Генеральной ассамблее ООН президента Украины Петра Порошенко запланировано на 26 сентября.

Добавим, что в декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил о согласии с предложением канцлера Германии Ангелы Меркель разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.