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Порошенко: захват Украиной ДНР и ЛНР – это самооборона

Политика

А ежедневные обстрелы республик украинскими боевиками – это «соблюдение» Минских соглашений

Киев, 20 сентября 2018, 12:51 — REGNUM  Украина должна иметь возможность силой захватить Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), заявил 20 сентября президент Украины Петр Порошенко во время своего ежегодного послания в Верховной раде.

По его словам, Украина стремится к политическому урегулированию военного конфликта в Донбассе, однако ВСУ должны быть готовы захватить независимые республики. Причем захват республик Порошенко назвал «правом на самооборону».

Также украинский президент заявил, что «главное — выиграть время для перестройки армии» и для перехода к контрактной службе вместо срочной.

Напомним, Минские соглашения прямо обязывают обе воюющие стороны в Донбассе решить конфликт мирным путем.

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