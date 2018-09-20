Порошенко: захват Украиной ДНР и ЛНР – это самооборона

Киев, , 12:51 — REGNUM Украина должна иметь возможность силой захватить Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), заявил 20 сентября президент Украины Петр Порошенко во время своего ежегодного послания в Верховной раде.

По его словам, Украина стремится к политическому урегулированию военного конфликта в Донбассе, однако ВСУ должны быть готовы захватить независимые республики. Причем захват республик Порошенко назвал «правом на самооборону».

Также украинский президент заявил, что «главное — выиграть время для перестройки армии» и для перехода к контрактной службе вместо срочной.

Напомним, Минские соглашения прямо обязывают обе воюющие стороны в Донбассе решить конфликт мирным путем.