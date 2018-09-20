Вслед за депутатами «золотых пенсий» лишат и глав профсоюзов Италии

Рим, , 12:51 — REGNUM Депутаты правящих партий Италии внесли в парламент проект поправок в законопроект о «золотых пенсиях», предложив лишить таких пенсий не только депутатов и министров, но также работников профсоюзных организаций, сообщает информагентство Ansa в четверг, 20 сентября.

Целью и самого законопроекта, и поправок к нему является «восстановление справедливости» в отношении начисления и выплаты пенсий, отметили депутаты в пояснительной записке. Сейчас у работников профсоюзных организаций есть некоторые «поблажки», полагают парламентарии.

Законопроект об отмене «золотых пенсий» был внесен в парламент Италии в августе 2018 года. Он подготовлен представителями обеих правящих партий страны — «Движения 5 звезд» и «Лиги».

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Законопроект предполагает, что никто из граждан, получающих высокие пенсии не в результате уплаты взносов, а по другим причинам (к ним относятся прежде всего бывшие министры и депутаты), не должен получать более 4000 евро в месяц (размер «суммы отсечения» продолжает обсуждаться и может быть увеличен до 4500 евро). Высвобожденные средства должны быть направлены на повышение минимальных пенсий до уровня не менее 780 евро.