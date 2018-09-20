МИД ОАЭ: Нужно включить страны Персидского залива в переговоры США и Ирана

Абу-Даби, , 12:49 — REGNUM Союзники США из числа стран Персидского залива должны быть включены в переговоры между Вашингтоном и Ираном по вопросам ракетной программы и поведения в регионе исламской республики, заявил 20 сентября Государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее специальный посланник США по Ирану Брайан Хук подчеркнул, что США пытаются начать переговоры с Ираном о соглашении, включающемся в себя положения о баллистических ракетах Тегерана.

«Крайне важно, чтобы государства залива принимали участие в возможных переговорах», — подчеркнул министр.

«Со стороны Тегерана было бы разумно избежать санкций и отнестись к этим предложениям серьезно», — добавил он.

Иран отверг попытки США провести переговоры на высшем уровне с американскими официальными лицами, после того как Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном.