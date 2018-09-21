Торговля с ЕС выкачивает из Украины деньги. Но Порошенко горд

Киев, , 03:01 — REGNUM Завершившаяся в Киеве 15-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (ЯЕС) ознаменовалась исполненным безудержного оптимизма выступлением Петра Порошенко. В чем президент солгал представительному собранию мировых политиков, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

ВВП Украины растет, а госдолг снижается, на этом положительном фоне Порошенко показалось, видимо, что можно «продать» публике любую иллюзорную сенсацию. Только так и можно расценить его заявление о том, как Украина «переиграла Россию», всё более и более увеличивая объем торговли с Евросоюзом. Два факта, баланс той самой торговли с ЕС и состав инвестиций по странам, позволяют вывести Порошенко на чистую воду.

Суммарное сальдо торговли Украины с Евросоюзом показывает перекос в более чем 50% в пользу Евросоюза, то есть Украина покупает товары на незаработанные ею деньги. Торговля с ЕС оказывается родом вампиризма, откачивающим из Украины и без того невеликие финансовые ресурсы. Что же касается инвестиций, которые рекой текут на Украину, внушая Порошенко, что «иностранные инвесторы верят в перспективы нашей страны… несмотря на войну с Россией», — то расклад по ним таков. Первое место с 436 млн долларов уверенно держит за собой именно «главный враг», то есть Россия. На втором месте Кипр — 219 млн долларов, а остальные участники, включая, например, Францию и Великобританию, вкладывают в разы меньше.

Читайте подробности: Как вечно весёлый Порошенко «переиграл Россию»

Также читайте другие статьи Марьяна Сидорива об украинской политике.