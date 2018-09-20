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В Киргизии новый председатель госкомитета промышленности и энергетики

Политика

Им стал бывший замдиректора госагентства по геологии и минеральным ресурсам

Бишкек, 20 сентября 2018, 12:44 — REGNUM  Эмиль Осмонбетов назначен на должность председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ президент Сооронбай Жээнбеков подписал сегодня, 20 сентября.

Отметим, что ранее пост главы госкомитета промышленности, энергетики и недропользования занимал Уланбек Рыскулов, ушедший в отставку 8 сентября 2018 года.

Справка ИА REGNUM : Осмонбетов Эмиль Кубатович родился 6 января 1967 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. Является кандидатом геолого-минералогических наук.

С апреля 2012 года по март 2013 года занимал должность заместителя директора госагентства по геологии и минеральным ресурсам Киргизии. С июня 2016 года и до настоящего момента занимал пост члена совета директоров госкомпании «Кыргызалтын».

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Политическая жизнь Киргизии
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