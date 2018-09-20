Марат Джаманкулов стал новым министром юстиции Киргизии

Бишкек, , 12:39 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Марата Джаманкулова на пост министра юстиции. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что эту должность ранее занимала Айнур Абдылдаева. Она проработала на посту главы минюста меньше четырех месяцев, после чего ушла в отставку .

Справка ИА REGNUM : Джаманкулов Марат Тургунбаевич родился 4 июня 1979 года в городе Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР. В 2001 году окончил Киргизско-Российский Славянский университет по специальности «Юрист».

С 2002 по 2005 годы — заместитель начальника, начальник отдела по реформированию и развитию уголовно-исполнительной системы министерства юстиции Киргизии. С 2005 по 2009 годы — начальник управления реформирования уголовно-исполнительной системы минюста. С 2009 по 2010 годы — начальник главного управления правового обеспечения и международного сотрудничества госслужбы исполнения наказаний. С 2010 по 2011 годы — эксперт Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям. С 2011 по 2012 годы — эксперт отдела правового обеспечения аппарата президента Киргизии. С 2012 по 2014 годы — эксперт отдела правового обеспечения аппарата правительства. С 2014 по 2016 годы — завотделом экспертизы и правового обеспечения аппарата правительства. С 2016 года и до настоящего момента — советник председателя конституционной палаты Верховного суда Киргизии.