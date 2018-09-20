В Госдуме уверены, что НАТО не оценит реверансы Порошенко по базе

Москва, , 12:39 — REGNUM НАТО вряд ли оценит реверанс президента Украины Петра Порошенко, который пообещал убрать российскую базу из Севастополя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Эти реверансы Киева в отношении Альянса вряд ли будут по достоинству оценены», — заявил Железняк.

По его мнению, заявления Порошенко на тему судьбы базы Черноморского флота в Севастополе — это очередные пустопорожние заявления полностью зависимого от Запада персонажа, не привыкшего отвечать за свои поступки и рассчитывающего на благосклонность иностранных покровителей.

«Вычеркивание упоминания севастопольской базы российского ВМФ из украинской Конституции, которое громко продекларировал президент Украины, фактически подтверждает, что наш Черноморский флот к Украине никакого отношения не имеет и размещается в Севастополе на Российской территории», — указал он.

При этом, напомнил депутат, внесенные ранее поправки Порошенко включают закрепление в Конституции Украины курса на евроатлантическую интеграцию и вступление в НАТО.