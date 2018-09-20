Аппарат правительства Киргизии возглавил экс-советник посольства в России

Бишкек, , 12:37 — REGNUM Новым руководителем аппарата правительства Киргизии стал Шамильбек Асымбеков. Указ о его назначении на эту должность подписал сегодня, 20 сентября, президент Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба главы государства.

На этом посту он заменил Мурата Мукамбетова, ранее ушедшего в отставку в связи с переходом на другую должность.

Справка ИА REGNUM : Асымбеков Шамильбек Уметович родился 14 сентября 1963 года в селе Покровка Иссык-Кульской области Киргизской ССР. В 1986 году окончил Киргизский сельхозинститут им. Скрябина по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства».

С 1986 по 1988 годы — экономист совхоза им. Кирова в Чуйской области Киргизии. С 1988 по 1991 годы — заведующий кабинетом политпросвещения Сокулукского райкома, инструктор Иссык-Кульского райкома Коммунистической партии Киргизии. С 1991 по 1992 годы — зампредседателя в колхозе «Новая жизнь» в Иссык-Кульской области. С 1992 по 1993 годы — главный инспектор Иссык-Кульской районной госадминистрации. С 1993 по 1998 годы — председатель крестьянского хозяйства «АШУ» в Чуйской области. С 1999 по 2000 годы — первый замдиректора департамента занятости населения министерства соцразвития и труда Киргизии. С 2000 по 2001 годы — главный инспектор, начальник отдела счетной палаты Киргизии. С 2001 по 2004 годы — дежурный консул МИД Киргизии, начальник отдела ГП «Кыргыздипсервис». С 2005 по 2007 годы — менеджер ОАО «Шумкар». С 2007 по 2008 годы — консультант парламента Киргизии. С 2008 по 2011 годы — руководитель представительства министерства труда, миграции и занятости населения Киргизии в России. С 2012 по 2016 годы — советник-консул, советник в посольстве Киргизии в России. С апреля 2018 года по настоящий момент — первый заместитель руководителя аппарата правительства Киргизии.