ЕР не предлагала пост вице-спикера сопернику владимирского губернатора

Владимир, , 12:31 — REGNUM Партия «Единая Россия» не предлагала кандидату в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимиру Сипягину, который вышел во второй тур, пост заместителя председателя регионального заксобрания. Об этом заявил пресс-секретарь регионального отделения Юрий Борисов, который уточнил, что переговоры в настоящее время не ведутся.

«Предложение такого поста В. Сипягину мы не делали. Переговоры об этом в настоящее время не ведутся», — цитирует Юрия Борисова «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что Владимир Сипягин, который противостоит кандидату от ЕР и действующему губернатору Светлане Орловой во втором туре губернаторских выборов, может стать вице-спикером парламента. По данным СМИ, решение может быть принято уже 20 сентября. Однако сам Владимир Сипягин ранее опроверг эту информацию. Лидер партии Владимир Жириновский назвал эту информацию «вбросом».

Напомним, повторное голосование на выборах губернатора назначено на 23 сентября. В первом туре, который состоялся 9 сентября, ни один из кандидатов не смог набрать необходимого абсолютного большинства — 50% плюс один голос.

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