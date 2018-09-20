Порошенко уверен в необходимости продления особого статуса Донбасса

Киев, , 12:27 — REGNUM Верховной раде Украины рекомендовано продлить действие закона об особом статусе Донбасса. С таким призывом к парламентариям сегодня, 20 сентября, в ходе ежегодного выступления в законодательном органе страны, обратился президент Украины Пётр Порошенко.

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Украинский лидер уверен, что Россия пытается убедить европейское сообщество «в неготовности украинской стороны продлить действие закона» и таким образом упрекнуть Киев в неспособности выполнять взятые на себя обязательства.

«Согласитесь, это было бы преступлением и ошибкой дать Москве возможность обвинить Украину в невыполнении минских соглашений», — заявил глава государства.

Напомним, закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вступил в силу с 18 октября 2014 года. Ежегодно Рада продлевала его действие. Срок действия нынешнего документа истекает 10 октября 2018 года. В настоящее время в силу вступила только первая статья закона, которая предусматривает введение на три года особого порядка в отдельных районах Донбасса, список которых определяется решением Верховной рады.

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Смысла в пролонгации закона об «особом статусе Донбасса» нет — эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2018 года парламент Украины принял во втором чтении законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (закон о реинтеграции Донбасса). В тексте документа РФ названа «страной-агрессором», а территории независимых народных республик Донбасса — временно «оккупированными Россией территориями». Ответственность за ситуацию в Донбассе и Крыму возлагается на Россию. Кроме того, существует и пункт, который позволит узаконить применение армии в Донбассе без объявления войны.

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