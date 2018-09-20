Трамп предложил Испании закрыться от Сахары стеной

Мадрид, , 12:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп предложил испанским властям перегородить пустыню Сахара стеной, чтобы лишить мигрантов из Центральной Африки возможности попасть в ЕС чере Средиземное море. Об этом рассказал глава МИД Испании Жозеп Боррель, сообщает 20 сентября британская газета The Guardian.

Боррель отметил, что Трампа не смутили слова испанских дипломатов о том, что протяженность крупнейшей жаркой пустыни на Земле — 4800 км с запада на восток.

«Граница Сахары не может быть длиннее нашей границы с Мексикой», — ответил Трамп.

В испанском МИД отказались от дополнительных комментариев по этому поводу, однако подтвердили, что Боррель рассказал об инициативе Трампа в Мадриде несколько дней назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Трамп, баллотировавшийся в президенты США, пообещал возвести на границе с Мексикой «большую и красивую стену» длиной 3,2 тыс. км. Она предназначена для борьбы с нелегальной миграцией.

Сделать подобное Испания вряд ли сможет, так как имеет лишь два своих анклава — Сеуту и Мелилью — в Северной Африке. Пустыня Сахара расположена на территории более чем десятка африканских стран.