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Заместитель премьера Италии: никто в правительстве не спит спокойно

Политика

В период принятия бюджета спокойный сон не гарантирован никому, отметил Джанкарло Джорджетти

Рим, 20 сентября 2018, 12:24 — REGNUM  Никто в правительстве Италии не спит спокойно, потому что все много работают, заявил в четверг, 20 сентября, заместитель премьер-министра Джанкарло Джорджетти, передает информагентство Ansa.

Джорджетти отвечал на вопрос, может ли спать спокойно министр экономики Джованни Триа, которого наблюдатели подозревают в противодействии новой экономической политике коалиционного правительства «Лиги» и «Движения 5 звезд».

Триа, как и все остальные, должен много работать, особенно в осенние месяцы, когда правительство разрабатывает и утверждает бюджет на следующий год, отметил заместитель премьер-министра.

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«Никто из нас не может чувствовать себя вполне спокойным. Мы призваны к тому, чтобы избиратели, которые доверили нам руководство государством, каждый день оценивали нашу работу», — сказал Джорджетти.

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Политическая жизнь Италии
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