Заместитель премьера Италии: никто в правительстве не спит спокойно

Рим, , 12:24 — REGNUM Никто в правительстве Италии не спит спокойно, потому что все много работают, заявил в четверг, 20 сентября, заместитель премьер-министра Джанкарло Джорджетти, передает информагентство Ansa.

Джорджетти отвечал на вопрос, может ли спать спокойно министр экономики Джованни Триа, которого наблюдатели подозревают в противодействии новой экономической политике коалиционного правительства «Лиги» и «Движения 5 звезд».

Триа, как и все остальные, должен много работать, особенно в осенние месяцы, когда правительство разрабатывает и утверждает бюджет на следующий год, отметил заместитель премьер-министра.

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«Никто из нас не может чувствовать себя вполне спокойным. Мы призваны к тому, чтобы избиратели, которые доверили нам руководство государством, каждый день оценивали нашу работу», — сказал Джорджетти.