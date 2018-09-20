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Лидер «Хезболлы»: сколько ни бомби Сирию, а группировка получает ракеты

Политика

Перерезать маршрут поставок оружия не получилось

Бейрут, 20 сентября 2018, 12:18 — REGNUM  Лидер ливанской шиитской «Хезболлы» Хасан Насралла заявил 20 сентября, что группировка получает ракеты большой точности, несмотря на попытки Израиля перерезать проходящие по Сирии маршруты, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в речи, обращенной к Тель-Авиву.

«Не важно, что ты будешь делать, чтобы отрезать этот маршрут, вопрос решен, и у сопротивления имеются как точечные, так и обычные ракеты, а также другое оружие», — отметил он.

Напомним, 18 сентября сирийские ПВО во время бомбардировки Латакии израильскими истребителями F-16 сбили российский самолет Ил-20. В результате погибли 15 российских военных, находившихся на борту самолета.

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Война в Сирии
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